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8:21   18 Сентября 2020
Общество

Роспотребнадзор прогнозирует переход COVID-19 в сезонное заболевание

Роспотребнадзор прогнозирует переход COVID-19 в сезонное заболевание

Тенденция о снижении летальности от последствий коронавируса в мире говорит об адаптации инфекции к организму человека и превращения коронавируса в сезонное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре сообщили, что снижение летальных случаев от COVID-19 говорит не только об эффективности борьбы с инфекцией, но и вероятном ослаблении смертности вируса. Отмечается, что все эти признаки показывают адаптацию вируса к человечеству и дальнейшее ее распространение в виде сезонного возбудителя ОРВИ. Об этом пишет РИА Новости.

В мире по последним данным университета Хопкинса, зафиксировано более 30 млн случаев коронавирусной инфекции. На первом месте по числе зараженных по прежнему остается США.

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Автор: Ирина Большунова
#роспотребнадзор #пандемия #коронавирус

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