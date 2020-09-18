Роспотребнадзор прогнозирует переход COVID-19 в сезонное заболевание

Тенденция о снижении летальности от последствий коронавируса в мире говорит об адаптации инфекции к организму человека и превращения коронавируса в сезонное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре сообщили, что снижение летальных случаев от COVID-19 говорит не только об эффективности борьбы с инфекцией, но и вероятном ослаблении смертности вируса. Отмечается, что все эти признаки показывают адаптацию вируса к человечеству и дальнейшее ее распространение в виде сезонного возбудителя ОРВИ. Об этом пишет РИА Новости.

В мире по последним данным университета Хопкинса, зафиксировано более 30 млн случаев коронавирусной инфекции. На первом месте по числе зараженных по прежнему остается США.