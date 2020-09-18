Трамп сожалеет, что не может выпить с друзьями из-за президентства

Президент США Дональд Трамп поделился на встрече с избирателями в Висконсине своими переживаниями. Американский лидер больше не может просто выпить с друзьями из-за своего статуса.

По его словам, до вступления на пост президента США у него были друзья, с которыми он ходил ужинать в рестораны Нью-Йорка и вел "замечательные разговоры". Трамп утверждает, что все были расслабленными на этой встрече, но все изменилось, как только он "внезапно" был избран президентом США, передает РИА Новости.

Американский президент пожаловался, что теперь бывшие друзья обращаются к нему "господин" или "сэр". По его словам, он больше не может сесть и выпить с друзьями, хотя и больше не пьет алкоголь. По словам Трампа, теперь друзей ему заменяют члены Конгресса США.

В начале ноября в США пройдут выборы президента. На второй срок выдвигается Трамп от партии республиканцев. Его оппонентом является кандидат от демократов Джо Байден.