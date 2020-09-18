Поляки иронично оценили требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели оценили статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы о запросе на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского самолета в Смоленске. По мнению поляков, эта идея спустя столько лет выглядит абсурдно.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик накануне заявила, что страна инициирует арест авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским в 2010 году. По словам Бялика, арест диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующей выдачей польским властям, пишет РИА Новости.

Поляки иронично комментируют действия прокуратуры своей страны.

"И это спустя десять лет? Просто смешно!" — пишет пользователь под ником dykta. "Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши", — поделился предположениями nic.

Самолет Ту-154, в котором летел польский президент Леха Качиньский, разбился во время захода на посадку на аэродром Смоленск-Северный в апреле 2010 года. В авиакатастрофе погибли больше 90 человек.