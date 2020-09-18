Депутаты "Справедливой России" предложили создать капитал для выпускников

Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит инициативу от партии "Справедливая Россия", благодаря которой в стране могут создать студенческий капитал.

Депутаты считают нужным предоставлять из бюджета по 500 тысяч на каждого выпускника государственных вузов, а выпускникам ссузов (училища, техникумы, лицеи, колледжи: медицинские, педагогические, ветеринарные, юридические) по 250 тысяч рублей.

Предполагается, что средства можно получить только после вручения диплома. Потратить выделенные деньги предлагают на проезд, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.