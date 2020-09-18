Минобрнауки упростило правила поступления абитуриентов в вузы

Министерство науки и высшего образования России обновило правила для молодых людей, планирующих поступать в высшие учебные заведения страны. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Изменения будут касаться поступающих на бакалавриат, специалитет и магистратуру уже в следующем году. Основные изменения направлены на расширение возможностей учебных заведений по проведению приема на обучение. Об этом сообщает Пятый канал.

Абитуриенты смогут участвовать в конкурсе сразу по десяти специальностям. Ранее разрешалось подавать документы только на три. Удаленная подача заявлений и соотвествующих бумаг теперь введена на постоянной основе.

Вузы смогут проводить несколько экзаменов, а абитуриенты могут предоставлять результаты ЕГЭ лишь по одному предмету из требующихся. Оставшиеся экзамены можно досдать в высшем учебном заведении.