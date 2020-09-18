Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:07   18 Сентября 2020
Политика

РФ попросила у США разъяснений о поддержке "украинских террористов"

РФ попросила у США разъяснений о поддержке "украинских террористов"

Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США с просьбой прояснить информацию телеканала NBC News о том, что они поддерживают украинские провокации в Крыму.

Внимание российских дипломатов привлекла статья, в которой американские журналисты ссылаются на фейковые данные о якобы финансировании Москвой талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ).

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщает, что Россия пошла на такой шаг в контексте "пропорционального ответа на вооружение США украинских подразделений, сражающихся с российскими силами в Крыму".

Как отмечают в заявлении посольства РФ в Facebook, таким образом анонимные американские чиновники подтвердили факт поддержки терроризма в третьих странах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #сша #крым #политика #террористы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...