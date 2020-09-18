Пушков прокомментировал обвинения Варшавы в адрес российских диспетчеров

Стремление Варшавы арестовать российских диспетчеров и обвинить их в крушении самолета президента Польши Леха Качиньского противоречит версии, которую ранее озвучивали с польской стороны. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Ранее Генеральная прокуратура Польши инициирует процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что обвинения Польши в адрес диспетчеров из РФ опровергают версию теракта на борту самолета, которую ранее выдвинул экс-министр обороны Антони Мачеревич.

Пушков отметил, что диспетчеры по определению не могут иметь никакого отношения к теракту. Сенатор заявил, что Варшава обвиняет диспетчеров — значит, версия взрыва окончательна признана ложной в самой Варшаве.

Нынешнее правительство не хочет признавать очевидную вину польских пилотов, заявил Пушков. Он напомнил, что Варшава ранее сама признала, что у обвинений в адрес российских диспетчеров оснований нет.