Евродепутат рассказал о "политической подоплеке" СП-2

Проект "Северный поток — 2" имеет политическую подоплеку, из-за которой США приложат все силы для его остановки. Об этом заявил депутат Европарламента от ФРГ Максимилиан Крах.

Парламентарий отметил, что в первую очередь проект представляет серьезную конкуренцию американскому сланцевому газу. По его словам, проект сделает Германию более независимой от американского влияния.

Политик также отметил, что после запуска газопровода сбор пошлин за транзит через Украину и Польшу будет не таким прибыльным делом. Налаживание экономических связей с Россией напрямую сделает Берлин более независимым от Вашингтона, подчеркнул Крах.

Депутат заявил, что присутствовал на обсуждениях ситуации с блогером Алексеем Навальным американской делегацией в Европарламенте. Крах уверен, что инцидент используют для "раскрутки" антироссийских настроений.