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4:40   18 Сентября 2020
Политика

МИД Литвы прокомментировал закрытие границ с Белоруссией

МИД Литвы прокомментировал закрытие границ с Белоруссией

Литва отреагировала на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ. Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Министр заявил, что данное решение вызвано желанием продемонстрировать наличие внешней угрозы. По его словам, если такой нет — она будет найдена.

Линкявичюс подчеркнул, что положение, когда половина армии направляется на охрану границы, не имеет ничего общего с реальностью. Министр призвал подождать развития событий.

Также в МИД Литвы сообщили, что движение транспорта через литовско-белорусскую границу осуществляется в обычном порядке.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #лукашенко #мид литвы

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