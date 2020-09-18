МИД Литвы прокомментировал закрытие границ с Белоруссией

Литва отреагировала на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ. Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Министр заявил, что данное решение вызвано желанием продемонстрировать наличие внешней угрозы. По его словам, если такой нет — она будет найдена.

Линкявичюс подчеркнул, что положение, когда половина армии направляется на охрану границы, не имеет ничего общего с реальностью. Министр призвал подождать развития событий.

Также в МИД Литвы сообщили, что движение транспорта через литовско-белорусскую границу осуществляется в обычном порядке.