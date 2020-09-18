Правительство РФ предоставило СМИ видео аварийного состояния Белого дома

Кадры, подтверждающие аварийное состояние Белого дома, оказались в распоряжении у журналистов. На реконструкцию здания планируется потратить более 5 млрд рублей.

Видеозапись демонстрирует, как в гараже здания на Краснопресненской набережной с потолка потоком льется вода. Чиновники добираются до своих автомобилей под зонтами, передает РБК.

В Правительстве РФ подчеркивают, что в здании разрушено гидроизоляционное покрытие, износились инженерные системы, в аварийном состоянии кровля. Вся поэтапная реконструкция Белого дома обойдется более чем в 5 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей должны были потратить в 2020 году, но эти средства направили на поддержку населения в связи с пандемией коронавируса. В 2022 году на ремонт планируется выделить около 1,1 млрд рублей, а в 2023 — около 800 млн рублей. О планах на выделение средств в 2021 году не известно.