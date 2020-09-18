Госдума рассмотрит закон о перечислении средств с 15% НДФЛ на лечение детей

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении НДФЛ в размере 15% для россиян, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Средства планируется направить на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Поправки в налоговое законодательство предусматривают повышение ставки НДФЛ до 15% с 1 января 2021 года. По инициативе президента РФ Владимира Путина, средства, которые поступают после реализации этого законопроекта, будут адресно направляться на лечение детей, передает ТАСС.

По предварительным данным, на эту цель может быть переведено около 60 млрд рублей. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал такое решение справедливым и выразил уверенность, что общество поймет и поддержит инициативу.