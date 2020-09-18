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3:00   18 Сентября 2020
Общество

Беглов намерен сделать Петербург столицей яхтенного туризма

Беглов намерен сделать Петербург столицей яхтенного туризма

Санкт-Петербург будет использовать свои преимущества для развития яхтенного туризма. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что Смольный уже решает необходимые технические и организационные вопросы, а также создается соответствующая инфраструктура.

Беглов заявил, что развитию данной сферы поспособствует введение туристической электронной визы с 1 января 2021 года. Ожидается, что благодаря этому въездной яхтенный поток может вырасти до 8-10 тысяч судозаходов. Город сможет принимать до двух тысяч различных яхт и около 15 тысяч яхтсменов в месяц.

Звание столицы водного туризма создаст новые рабочие места и даст налоговые поступления в бюджет, отметили в Смольном.

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Автор: Илья Романович
#петербург #туризм #беглов #яхты

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