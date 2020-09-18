Украина готова включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе

Закон об особом статусе Донбасса на Украине включит в себя "формулу Штайнмайера". Об этом заявил депутат Верховной рады, член политической подгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин.

Он отметил, что на переговорах украинская сторона согласилась, чтобы "формула Штайнмайера" была включена в закон про особый порядок местного самоуправления.

Костин заявил, что сейчас идут в контактной группе переговоры о том, какие статьи данного закона должны быть изменены, чтобы он работал вместе с "формулой".

Контактная группа по Донбассу в октябре 2019 года в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.