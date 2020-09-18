РБК: Правительство РФ намерено реконструировать здание Белого дома в Москве

Правительство России намерено провести реконструкцию Белого дома, расположенного в Москве. В пресс-службе кабмина рассказали, что расходы на эту цель уже заложены в федеральный бюджет на следующие три года.

"Общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд рублей", — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Известно, что в проекте реконструкции заложены работы по реставрации внутренних конструкций, а также облагораживание территорий, прилегающих к зданию. Что же касается отделки фасадов и цветового решения: они будут сохранены в нынешнем варианте. Об этом сообщили в Главгосэкспертизе.