2:03 18 Сентября 2020Общество
РБК: Правительство РФ намерено реконструировать здание Белого дома в Москве
Правительство России намерено провести реконструкцию Белого дома, расположенного в Москве. В пресс-службе кабмина рассказали, что расходы на эту цель уже заложены в федеральный бюджет на следующие три года.
"Общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд рублей", — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
Известно, что в проекте реконструкции заложены работы по реставрации внутренних конструкций, а также облагораживание территорий, прилегающих к зданию. Что же касается отделки фасадов и цветового решения: они будут сохранены в нынешнем варианте. Об этом сообщили в Главгосэкспертизе.