Ефремов увидел "знак свыше" в своем тюремном сроке

Заключенные в российских тюрьмах являются очень талантливыми людьми. Об этом заявил осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов.

Актер рассказал, что особенно одаренные люди сидят за мошенничество. Ефремов сообщил, что хотел бы сделать в тюрьме российский театр. Артист отметил, что возможно он попал за решетку "по высшему замыслу", чтобы сделать здесь театр. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Ефремов сообщил, что хотел бы попасть в тюрьму в Чувашии, где в колонии есть театр для заключенных. Он также заявил, что планирует сделать объединение заключенных по всей России.

Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Артист выехал на встречку в пьяном состоянии и врезался в авто доставки, водитель которой умер от травм. Ефремова приговорили к почти восьми годам колонии общего режима.