Опубликовано видео сборки нового российского танка "Армата"

Российский телеканал в своей передаче показал кадры сборки нового тяжелого российского танка "Армата". Сборочная линия запущена в цехах "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле Свердловской области.

На одном из кадров программы телеканала "Звезда" запечатлена сборка образцов военной техники, которые планируются к сдаче в этом году. Об этом сообщает Lenta.ru.

Контракт с Министерством обороны РФ на поставку 132 единиц техники опытно-войсковой партии был заключен в 2015 году для проведения испытаний и опытно войсковой эксплуатации. Несколько дней назад появилась информация, что Индия хочет купить партию танков "Армата".