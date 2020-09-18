Новак оценил перспективы строительства газопровода "Северный поток — 2"

Проект газопровода "Северный поток — 2" находится в высокой степени готовности. Такое заявление сделал глава Министерства энергетики РФ Александр Новак.

По словам чиновника, будущий газопровод обеспечит хорошие и конкурентные условия поставки энергетических ресурсов в Европу. К тому же заинтересованность в газе только увеличивается, передает слова главы Минэнерго Федеральное агентство новостей.

"Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", — заявил чиновник.

"Северный поток — 2" включает в себя строительство двух газопроводов, которые будут проходить от российского побережья Балтийского моря до берегов Германии. Мощность проекта, по предварительным оценкам, будет составлять 55 миллиардов кубометров в год.