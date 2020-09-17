Страны Запада "обрабатывали" ОЗХО по ситуации с Навальным — Захарова

Западные страны и Германия в частности активно "обрабатывали" организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщила, что у России есть данные о том, что Германия еще целый ряд стран, "обрабатывали" ОЗХО. Захарова отметила, что Россия все еще не получила от Германии внятного ответа на запросы Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что "санкционный зуд" западных стран только нарастает. По ее словам, Москва будет реагировать на это.