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23:02   17 Сентября 2020
Общество

Минздрав РФ разрешил лечение на дому двумя препаратами от COVID-19

Минздрав РФ разрешил лечение на дому двумя препаратами от COVID-19

Минздрав России разрешил домашнее использование двух препаратов против коронавируса нового типа. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Минздрав разрешил лечение на дому с помощью двух российских препаратов против COVID-19 с международным названием фавипиравир,. Ранее эти лекарства применялись только для лечения заболевших пациентов в стационарах. Об этом пишут "Известия".

Минздрав РФ 3 сентября дал рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которые вошли шесть препаратов для лечения от коронавирусной инфекции.

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Автор: Юлия Яковлева
#минздрав #лекарство #пандемия

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