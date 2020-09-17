Минздрав РФ разрешил лечение на дому двумя препаратами от COVID-19

Минздрав России разрешил домашнее использование двух препаратов против коронавируса нового типа. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Минздрав разрешил лечение на дому с помощью двух российских препаратов против COVID-19 с международным названием фавипиравир,. Ранее эти лекарства применялись только для лечения заболевших пациентов в стационарах. Об этом пишут "Известия".

Минздрав РФ 3 сентября дал рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которые вошли шесть препаратов для лечения от коронавирусной инфекции.