"А был ли Новичок?": изъятие бутылки из номера Навального вызвало сомнения

Ролик о проведении сотрудниками ФБК (организация признана иноагентом) обыска в номере Алексея Навального с последующим изъятием бутылок вызывал сомнения в версии отравления "Новичком" у его сторонников. Об этом пишут "Народные Новости".

Видеоролик был опубликован в личном аккаунте Навального 17 сентября. На нем сотрудники ФБК, которые сопровождали его в поездке в Томск, проводили обыск в его номере. Согласно ролику, через час после "отравления" они решили зайти в номер Навального в отеле "Ксандер" и изъять личные вещи и бутылки с водой.

Таким образом, сотрудники ФБК знали о наличии опасности отравляющих веществ. Несмотря на это, работники фонда надели одноразовые перчатки и целлофановые пакеты на руки, стали упаковывать бутылки с водой в мусорные мешки. Добытые вещи они унесли с собой.

Бутылки позже были переданы Марией Певчих немецким специалистам. Они и установили якобы наличие "Новичка" на одной из бутылок.

"Народные Новости" отмечают, что люди в комментариях под видео выразили недоумение по поводу используемых мер защиты. Они отметили, что при отравлении "Новичком" Скрипалей в Солсбери из-за токсичности вещества пришлось надевать защитные костюмы и эвакуировать жителей.

Также недовольство подписчиков Навального вызвало молчание в связи с выходом столь важной для дела информации. Некоторые пользователи отметили, что теперь у них появились вопросы к самому ФБК по делу об отравлении.

Комментаторы также указали, что сотрудники Навального проводили обыск, будто бы зная, что бутылки с водой могут потребоваться для постановки диагноза врачами в Германии.

Кроме того, у подписчиков Навального возникли сомнения, что в престижном отеле на протяжении нескольких часов не убираются номера после выезда постояльцев и любой может получить доступ к чужому номеру и забрать оттуда вещи.