Ученые объяснили причину парадокса с преобладанием синего цвета в природе

Британские ученые из Кембриджа смогли объяснить, почему в природе наиболее часто встречаются оттенки синего и зеленого цветов. Причина явления кроется в способах выражения оттенков.

Оттенки выражаются либо пигментными веществами, либо структурными цветами. Структурный оттенок зависит от наноповерхности. Она может быть как разноцветной, так и матовой, но только при этом только синей или зеленой.

Другие тона, такие как красный, желтый и оранжевый, выходят за границы методов рассеяния матовых структур наноповерхностей. Британские ученые сделали вывод, что насыщенные цвета этих оттенков появляются только благодаря природным пигментам.