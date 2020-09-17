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21:04   17 Сентября 2020
Наука

Ученые объяснили причину парадокса с преобладанием синего цвета в природе

Ученые объяснили причину парадокса с преобладанием синего цвета в природе

Британские ученые из Кембриджа смогли объяснить, почему в природе наиболее часто встречаются оттенки синего и зеленого цветов. Причина явления кроется в способах выражения оттенков.

Оттенки выражаются либо пигментными веществами, либо структурными цветами. Структурный оттенок зависит от наноповерхности. Она может быть как разноцветной, так и матовой, но только при этом только синей или зеленой.

Другие тона, такие как красный, желтый и оранжевый, выходят за границы методов рассеяния матовых структур наноповерхностей. Британские ученые сделали вывод, что насыщенные цвета этих оттенков появляются только благодаря природным пигментам.

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Автор: Юлия Яковлева
#ученые #синий #цвет

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