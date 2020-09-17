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21:02   17 Сентября 2020
Экономика

МРОТ в России увеличится к 2021 году

МРОТ в России увеличится к 2021 году

Величина минимального размера оплаты труда на человека станет выше к следующему году. Такие данные привели в Министерстве труда РФ.

Приказом Минтруда России было решено, что уровень МРОТ в следующем году будет выше по сравнению с периодом с января по март 2020 года. Обновленная цифра составит 11468 рублей на душу населения. Это почти на 600 рублей выше, чем предыдущий показатель.

Напомним, что в марте показатель равнялся 10843 рублям на одного человека, 11731 рубль для работоспособных граждан. Показатель для пожилых россиян был равен 8944 рубля, а для несовершеннолетних — 10721 рубль.

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Автор: Яна Либерман
#мрот #минтруда #2021

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