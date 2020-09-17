Эксперты рассказали, когда банк может заблокировать счет без предупреждения

Банк имеет право ограничить доступ клиента к счету без его согласия по закону о противодействии отмыванию незаконных средств. О том, какие права есть у кредитно-финансовых организаций, рассказали эксперты.

Накануне пользователь Facebook написал пост, в котором рассказал, что ему без предупреждения и объяснения причин банк "Авангард" ограничил доступ к интернет-банку и самому счету. Организация предложила мужчине закрыть счет, а остаток выдать наличными, взяв 10% в качестве комиссии.

По словам заведующего филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолия Миронова, аналогичная политика существует во многих банках, что связано с действием Федерального закона № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Эксперт отметил, что этот закон регулирует все операции, связанные с предоставлением финансовых услуг.

При этом банк принимает решение о блокировке операций самостоятельно, если сочтет их подозрительными. Особое внимание банков привлекают операции с суммами более 600 тысяч рублей и перевод средств от юридических лиц физическим, если это не выплата зарплаты, объяснил Миронов телеканалу "360".

Аналитик и эксперт по финансовым рынкам ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский подчеркнул, что антиотмывочный закон дает банкам возможность определить подозрительной практически любую операцию. Гражданина могут вызвать в банк по любому поводу и потребовать поднять всю документацию, которые проходили или проходят через его счета.