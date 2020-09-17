Последствия митингов в Белоруссии обсудили за круглым столом в Петербурге

Круглый стол на тему "Цветные революции — продукт США и ЕС. Беларусь: август 2020" прошел в Петровской академии науки и искусств (ПАНИ) Санкт-Петербурга.

Участие в нем приняли эксперты из Минска и Донецка. Специалисты обсудили состояние массовых политических настроений граждан стран, которые пережили "цветные революции", дали оценку белорусскому "майдану" и спрогнозировали последствия разрушительных действий США — главных организаторов беспорядков по всему миру, передает Медиагруппа "Патриот".

Президент ПАНИ Алексей Воронцов отметил важность защиты границ Белоруссии как союзного государства. Если США и ЕС смогут реализовать планы по ее расчленению, может пострадать и РФ.

"Эта граница — общая с нами граница. Россия также заинтересована и в границе с Украиной протяженностью более 1000 км", — отметил Воронцов.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук сообщил, как США пытаются давить на страны, и призвал оказать соседям информационную поддержку. Он подчеркнул, что необходимо помочь Белоруссии, так как страна не настолько большая, чтобы противостоять грандиозным планам США.