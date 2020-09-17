Баранец объяснил необходимость «русского сигнала» для нарушителей границ

Россия будет защищать Северный морской путь: об этом говорит инициатива Министерства обороны внести поправки в закон «О государственной границе Российской Федерации», констатирует военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Минобороны РФ предлагает разрешить военной авиации начинать бомбардировку по курсу следования судов, нарушивших российские границы. Но перед применением оружия должно быть ясно выраженное предупреждение — не только предупредительные выстрелы, но и предупредительное бомбометание.

Баранец уверен, что тенденция верная — особенно учитывая конкуренцию за Северный морской путь. По мнению обозревателя, наглость иностранных кораблей в последние годы «не имеет себе равных».

«Мы уже устали до крови в горле говорить, что он [Северный морской путь] пролегает через обширные участки территориальных вод России либо по водам нашей исключительной экономической зоны. Американцы же отвечают примерно следующее: мол, мы как летали, как ходили в этом регионе раньше, так и будем, потому что считаем Северный морской путь международной трассой. По сути это уже предвоенное заявление», — заявил эксперт в комментарии телеканалу «Царьград».

В Минобороны понимают всю серьезность иностранных претензий на Северный морской путь и желают продемонстрировать, что Россия не намерена шутить с нарушителями, считает Баранец. Такие меры будут «русским сигналом» для зарубежных конкурентов.

«Безусловно, сначала будут попытки выйти на связь с судном-нарушителем, затем знаки с помощью авиации. Но нам не хватает такого, я бы сказал, очень русского сигнала для тех, кто особенно плохо понимает. Сейчас с противником надо разговаривать только так, потому что он все международные правила выбрасывает на помойку — бомбу по курсу, а потом, может быть, и на голову. Это отрезвит», — заявил Баранец.

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