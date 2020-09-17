Лукашенко объяснил закрытие границ между Белоруссией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил закрытие границ с Украиной. Об этом он заявил в ходе своего выступления на "Минск-Арене".

Лукашенко добавил, что сейчас власти страны вынуждены отвести войска с улиц, а также половину армии республики "поставить под ружье" и закрыть границу Белоруссии с запада, то есть не только с Украиной, но и с Польшей и Литвой. Также белорусский лидер обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.

"Белоруссия не нуждается в признании итогов прошедших президентских выборов другими странами: эти выборы состоялись и они законны", — заявил президент Белоруссии.

Политик обратил внимание, что под красно-белыми флагами в стране раздаются придуманные извне лозунги.