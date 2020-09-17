Бутылки из номера Навального в Томске были переданы Марией Певчих в ФРГ

Таинственная спутница блогера Алексея Навального Мария Певчих, сопровождавшая его в поездке по Сибири, подтвердила журналистам "Медузы", что передала немецким специалистам бутылку из номера отеля в Томске.

Ролик, на котором показано, как несколько соратников Навального собирают потенциальные улики в его номере, был опубликован на странице Навального в социальной сети Instagram. Среди прочего в номере было несколько бутылок с водой марки "Святой источник". Мария Певчих подтвердила, что она лично собирала материалы. Также присутствовали сотрудник отдела расследований признанного иноагентом ФБК Георгий Албуров, юристы Владлен Лось и Антон Тимофеев.

Также Певчих подтвердила, что ее не было в самолете, следовавшем из Томска в Москву, на борту которого Навальному стало плохо.

Как пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на собственный источник в ФБК, бутылки из номера Навального в отеле Томска были доставлены в Германию.

"Да, она действительно там была в номере. Она не просто собирала эти бутылки, она забрала их с собой, когда полетела из Омска в Берлин медбортом с Алексеем. Бутылки были в ее багаже все это время, она никому их не отдавала", — заявил собеседник редакции ФАН.

Эту информацию подтвердил и основатель фонда CFP Як Бизил. Журналистам издания Bild он заявил, что бутылки с водой из номера Навального в Томске в Германию были доставлены вместе с Навальным.

Транспортная полиция вызвала Марию Певчих на опрос в рамках доследственной проверки, однако та от дачи показаний уклонилась. Где сейчас находится Певчих - неизвестно. Ее разыскивают правоохранители.