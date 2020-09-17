Двухголовый ребенок шокировал врачей в Мьянме

Сиамские близнецы, которые выглядят как ребенок с двумя головами, родились в больнице города Нейпьидо в Мьянме. Об этом рассказали в министерстве информации общественных связей страны.

Ведомство также предоставило фотографии новорожденного мальчика. Верхняя часть его тела достаточно широкая, из плеч растет две головы, но при этом ребенок имеет стандартный набор остальных конечностей. Младенец оказался одним из редчайших видов сросшихся близнецов — дицефалов.

Рождение малыша прошло не без трудностей, сообщает телеканал "360". Голова ребенка застряла в тазу матери. В итоге потребовалось кесарево сечение. Младенец родился в хорошем состоянии весом 2,5 килограмма. Врачи будут некоторое время наблюдать за необычным ребенком.