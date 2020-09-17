Лавров: ситуация в Белоруссии подогревается западными силами

Напряженная ситуация, сохраняющаяся в Белоруссии после президентских выборов, искусственно подогревается западными странами. В этом убежден глава МИД РФ Сергей Лавров, считающий, что белорусскую оппозицию используют втемную.

Заявления лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской сделаны не по ее собственной воле и инициативе. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, давший большое интервью телеканалу RTVI, выдержки из которого приводит ТАСС.

Лавров призвал западные силы, которые указывают Тихановской, что ей говорить и на какие кнопки нажимать, понять всю меру своей ответственности. Тем не менее, глава российского МИД уверен в скорой нормализации обстановки в Белоруссии, что будет способствовать продолжению процесса интеграции республики с Россией в рамках Союзного государства.