В Москве предложили продлить режим удаленной работы

Мэр российской столицы Сергей Собянин в беседе с корреспондентом федерального телеканала "Россия-24" выступил с предложением к московским работодателям по возможности продлить режим удаленной работы.

Угроза подхватить коронавирус все еще сохраняется в Москве, несмотря на снижение числа новых случаев инфекции, отметил Сергей Собянин. Поэтому сотрудникам московских предприятий лучше продолжать работать дистанционно. Таким образом, добавил мэр столицы, удастся пресечь распространение вируса, так как количество контактов будет значительно снижено.

Если компании могут без значительного ущерба продлить режим дистанционной работы для сотрудников, то пусть так и делают, заявил Сергей Собянин в интервью.