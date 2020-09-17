Лавров считает, что дело Навального призвано ударить по отношениям РФ и ЕС

Ситуация вокруг российского блогера Алексея Навального призвана нанести ущерб отношениям России и Европейского союза. Таким мнением поделился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Ранее появилась информация о том, что отравление Навального могло стать следствием его конфликта с соратником и спонсором Владимиром Ашурковым. В качестве исполнителя могли задействовать живущую в Лондоне Марию Певчих, которая является подругой Евгения Чичваркина и Михаила Ходорковского.

Причиной конфликта между соратниками могли стать финансовые проблемы ФБК (признан иноагентом), сооснователем которого в 2011 году и выступил Ашурков.