Экс-сотруник Пашаева: для него люди — это мусор

Бывший сотрудник скандального адвоката Эльмана Пашаева рассказал журналистам о его потребительском отношении к людям и сомнительной деятельности.

Мужчина, год проработавший личным водителем Пашаева, рассказал "Вечерней Москве", что желание "кидать всех подряд" распространялось даже на членов его семьи. Одним из источников дохода Пашаева в 90-х была перепродажа автомобилей из Германии. Когда одну машину угнали, тот немедленно обвинил в этом младшего брата.

Водитель понимал, что Пашаев занимается чем-то незаконным.

"Не расплачиваются люди машинами и домами на Рублевке", — убежден мужчина.

По словам людей, которые общались с Пашаевым, помимо мяса и машин в 90-х, он торговал наркотиками. Водитель уволился спустя год, несмотря на неплохую по тем временам зарплату — ему стало страшно за свою жизнь. Мужчина рассказал, что последней каплей стала граната, привязанная к колесу автомобиля со стороны пассажирского места.

"Для него люди — это мусор. До меня, оказалось, водители менялись чуть ли не каждую неделю", — признался собеседник vm.ru.

Также мужчина подтвердил информацию о том, что Пашаев обманным путем присвоил себе трехкомнатную квартиру москвички.