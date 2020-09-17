Беглов поблагодарил губернатора Ленобласти за сотрудничество

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил со вступлением в должность вновь избранного губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщила пресс-служба Смольного.

Беглов поздравил Дрозденко на торжественной церемонии. Губернатор Петербурга подчеркнул сильные качества руководителя Ленобласти. Он отметил, что совместная работа обоих регионов показала хорошие результаты.

Отдав свои голоса Дрозденко, жители Ленобласти оказали ему доверие, посчитал глава Петербурга. Александр Беглов выразил благодарность команде Дрозденко за успешное сотрудничество и пожелал успехов в работе.