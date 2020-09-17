Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:02   17 Сентября 2020
Политика

Руководивший Белгородской областью 27 лет Евгений Савченко ушел в отставку

Руководивший Белгородской областью 27 лет Евгений Савченко ушел в отставку

Руководивший Белгородской областью на протяжении 27 лет Евгений Савченко ушел в отставку, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне местные Telegram-каналы сообщили о планирующейся отставке политика. 17 сентября Савченко сообщил об уходе с поста на встрече с руководителями органов власти региона.

Причина ухода связана с тем, что Савченко на прошедших 13 сентября выборах избран депутатом Белгородской областной Думы. В пресс-службе добавили, что Савченко подал заявление об отставке на имя президента РФ Владимира Путина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#отставка #белгородская область #евгений савченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...