Руководивший Белгородской областью 27 лет Евгений Савченко ушел в отставку

Руководивший Белгородской областью на протяжении 27 лет Евгений Савченко ушел в отставку, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне местные Telegram-каналы сообщили о планирующейся отставке политика. 17 сентября Савченко сообщил об уходе с поста на встрече с руководителями органов власти региона.

Причина ухода связана с тем, что Савченко на прошедших 13 сентября выборах избран депутатом Белгородской областной Думы. В пресс-службе добавили, что Савченко подал заявление об отставке на имя президента РФ Владимира Путина.