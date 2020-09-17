Осужденный на 8 лет Ефремов поговорил с женой в СИЗО

Супруга Михаила Ефремова навестила мужа в московском следственном изоляторе.

Софья Кругликова впервые встретилась с мужем после того, как заслуженный артист России был осужден по 264 статье УК РФ. Соответствующую информацию 17 сентября в Telegram-канале опубликовало издание RT, ссылаясь на "осведомленный" источник. Они пообщались в специальной кабине СИЗО по телефону.

Ефремов был осужден на 8 лет колонии общего режима. Кроме того, по решению суда 56-летний актер должен будет выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.