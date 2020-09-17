Поспелов назвал основные проблемы безопасности на дорогах России

Заведующий кафедрой «Изыскания и проектирования дорог» МАДИ, профессор Павел Поспелов во время пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 17 августа, назвал основные проблемы, мешающие России сделать дороги безопасными.

Первое, на чем заострил внимание доктор технических наук, это ментальность российских граждан. Несмотря на то, что сейчас в стране существует нештрафуемый порог в 20 км/ч от максимальной разрешенной скорости, автомобилисты так или иначе превышают даже его. Так, Поспелов не разделяет мыслей Министерства транспорта РФ о том, что можно повысить максимальную разрешенную скорость на некоторых федеральных трассах до 150 км/ч.

«Это законы физики. Пропорционально квадрату скорости будет расти и тяжесть ДТП, и повреждение автомобиля. То, что Госавтоинспекцию лишили права контролировать скорость движения на дорогах, привело к тому, что при скорости 60 км/ч, все едут 80. А когда говорят о том, что скорость на отдельных дорогах необходимо повышать — да мы ее уже повысили. [При нештрафуемом пороге] в 20 км/ч, люди ездят 80, а то и 140-150», — утверждает профессор МАДИ.

Большой проблемой Поспелов назвал и навигаторы, предоставляющие водителям информацию о камерах контроля скорости.

«Мы сами дали возможность, обозначили людям места, где их могут наказать. Мы отдали водителю право», — сетует профессор.

По его словам, сейчас в принципе политика к применению радаров неверная. Так, он не предназначен для того, чтобы определять безопасность дорожного движения, которая должна быть таковой сама по себе.

«Водитель, увидев знак, что впереди радар, должен посмотреть на спидометр, соответствует ли она разрешенной. Это не средство для наказания, не средство регулирования дорожного движения, дорога должна быть в принципе безопасной», — полагает доктор технических наук.

Кроме того, Павел Поспелов предложил объяснить населению, что дороги — это, прежде всего, «народное достояние». И каждый человек, который пользуется автомобильными дорогами, вкладывает в них свои денежные средства.

«И дорожники должны понимать, что дорога — это не только их место работы, а место работы тех сотен тысяч людей, которые ездят по дорогам», — добавил участник онлайн-эфира.

Как бы ни парадоксально звучало, улучшение качества дорожного полотна сделало дороги менее безопасными, считает Поспелов. Исследователи отметили, что национальный проект «Безопасные и качественные дороги» действительно благотворно повлиял на развитие российских автомобильных дорог за последние пять лет. Однако, по мнению профессора, чем выше качество покрытия, тем выше скорость водителей.

Сократить скорость на столичных дорогах до 30 км\ч предложил первый проректор МАДИ Павел Поспелов http://t.co/W2P1rQIYKS — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) July 3, 2014

«Без соответствующего изменения геометрических элементов дорог [радиуса и так далее] это приведет, наоборот, к повышению аварийности. Если есть ямы, то их все-таки водитель старается объезжать и скорость снижает. Если этого нет, то скорость растет. Мы дороги улучшили, но они стали менее безопасными», — полагает эксперт.

Решить проблему безопасного дорожного движения могла бы, так называемая, «зеленая волна», которая бы не провоцировала водителей ехать на красный сигнал светофора в городе, говорит Поспелов.

«Но это нужно решать в рамках не только отдельной магистрали, но и пересекающихся автомобильных дорог. В крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге — мы находимся за пределами пропускной способности. В Москве стоит одному ДТП на юге случиться, весь город останавливается. Мы находимся в таком режиме, когда это гибкое регулирование работает хуже, чем более жесткое. Там, где свободное движение, нужно обязательно», — подытожил эксперт.

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Минтранспорта не исключает, что к 2035 году в России станет возможным сделать весь общественный транспорт в городах бесплатным. Но для этого автомобилистам придется платить за дороги https://t.co/lQNBsaVkF6 — Snob (@snob_project) September 11, 2020

В беседе с «Политикой Сегодня» зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал проект «экзотическим предложением», оторванным от жизни. По его словам, необходимо достроить дороги, а не пересаживать автовладельцев на самокаты.