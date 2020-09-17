Книжный магазин Киева объяснил повышенный спрос на российские книги

Русскоязычные книги в Украине оказались популярнее и дешевле украинских. Об этом рассказал киевский магазин "Є", заявив об увеличении продаж книг на русском языке.

В компании сообщили, что продажи российских книг в Украине заметно выгоднее отечественных. Украинские националисты обрушили на магазин шквал критики, а директор по развитию "Є" Андрей Домаранский заявил, что отношение украиноязычных к иностранным книгам пока сохранится на уровне примерно 10% к 90% соответственно.

Ситуацию обсудили на телеканале "NewsOne", где в результате опроса выяснилось, что большинство жителей Киева предпочитают литературу на русском языке.

Корреспондент предположил, что виновата высокая цена украиноязычных книг, которая оказывается сильнее чувства патриотизма. Украинский политолог Михаил Чаплыга, в свою очередь, увидел главную проблему не в цене, а в отсутствии качественного содержания, отметив факт того, что последний хороший перевод был ещё при Советском Союзе.