«Выстрел в ногу»: в Госдуме ответили на санкционные угрозы Европарламента

Европарламент потребовал ужесточить санкции против России и заблокировать «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. В комитете Госдумы по международным делам такие заявления европейских парламентариев назвали «выстрелом себе в ногу».

В нижней палате парламента РФ санкционные «потуги европейцев» изначально рассматривали как масштабную провокацию, направленную на то, чтобы «вбить клин» в отношениях Москвы и Берлина и остановить строительство газопровода, рассказал член Комитета ГД, депутат Антон Морозов в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

«Очевидно, что это необходимо США, которые не заинтересованы были изначально в доведении этого проекта до конца. Поэтому повод с Навальным был специально использован для того, чтобы реализовать этот недружественный для России сценарий», — сообщил Морозов.

США, Украина и Польша изначально выступали против строительства «Северного потока — 2». Причины у трех стран разные, но веские для них с экономической точки зрения.

Киев не хочет терять прибыль от транзита российского газа в Европу, Штаты традиционно санкционным методом пытаются «продавить» экспорт своего сланцевого газа в Германию, а Польша желает поставлять в ФРГ норвежский газ по собственному трубопроводу Baltic Pipe.

Резолюция носит рекомендательный характер и скорее всего заявленные в ней требования не будут приняты Германией — бенефициаром совместного с Россией проекта. Строительство «Северного потока — 2» началось именно по просьбе европейских партнеров, подчеркивает Морозов.

«Они нуждаются в поставках нашего газа, поскольку им нужно экологически чистое топливо для развития собственной экономики. Мы рассматриваем действия Европарламента как выстрел себе в ногу», — рассказал парламентарий.

Однако даже в случае заморозки проекта, что весьма маловероятно, Россия не останется в минусе, утверждает Морозов.

«К тому же, у нас есть собственный газовый рынок. В России многие регионы не газифицированы еще до конца, так что нам есть куда девать свой природный газ. По большому счету, мы в этой ситуации ничего не теряем. А вот европейцы теряют от прекращения этого проекта», — говорит парламентарий

И все же отказ Берлина от «Северного потока — 2» практически исключен. Газопровод готов более чем на 90% — на такой стадии масштабные газовые проекты еще никогда не сворачивались, объяснял директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Вряд ли одобрят резолюцию Европарламента и пять крупных европейских компаний, инвестировавших более пяти миллиардов долларов в «Северный поток — 2». Речь идет о настоящих «сырьевых гигантах»: немецко-финской Uniper, британо-голландской Shell, немецкой Wintershall и австрийской OMV. Каждая из этих компаний вложила в проект около миллиарда евро — о возможности вернуть бизнесу огромные инвестиции политики из Европарламента не упомянули в своей резолюции.

Вопрос успешного завершения «Северного потока — 2» не только выгоден, но и политически принципиален для руководства ФРГ. Ранее после введения Соединенными Штатами санкций в отношении немецких компаний, задействованных в строительстве газопровода, Берлин возмутился давлением США. Председатель комитета парламента Германии по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст назвал такую политику «нападением на германский и европейский суверенитет».

«Спор вокруг «Северного потока — 2» показывает, что представители американской политики пытаются политическими средствами продвигать свои интересы без оглядки на союзников», — заявил в июле Эрнст в комментарии ТАСС.

К тому же, равноценной альтернативы «Северному потоку — 2» ни США, ни Украина, ни Польша Германии предложить не могут. Американский сланцевый газ слишком дорогой, но недостаточно калорийный — его покупка нерациональна. Украинская газотранспортная система, которой 30 лет, скоро «переживет» установленный срок эксплуатации, а модернизировать ее европейские компании не планируют. Польский газопровод «Baltic Pipe» в пять раз меньше по объему чем «Северный поток — 2» и не подходит Германии как покупателю топлива.

Информационная кампания против российско-европейского проекта развернулась в американских и некоторых немецких СМИ еще в начале сентября. О том, кому это выгодно, читайте в нашей статье.