Соцсети Цукерберга не справляются с модерацией неприемлемого контента

Западные социальные сети Instagram и Facebook не справляются с модерацией неприемлемого контента, из-за чего от них начали отказываться многие пользователи. Ситуацию прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Актеры американского шоу-бизнеса и простые пользователи объявили бойкот социальным сетям Марка Цукерберга из-за огромного количества публикаций с насилием, экстремизмом и призывами к расовому угнетению. Вероятно, эти платформы даже не пытаются справляться с такими постами, считает Манукян. Публикации удаляются выборочно, из-за чего проглядывается открытая политическая цензура.

Российские социальные сети способны бороться с запрещенным контентом намного эффективнее. Ситуацию тщательно контролируют модераторы платформ и государственные службы.

"Наши социальные сети очень внимательно следят за тем самым hate speech", – подчеркнул спикер в интервью "Слово и Дело".

На российских площадках нет ангажированности: ни политической, ни какой-либо другой. Любые посты, провоцирующие ненависть или агрессию к другим людям, подвергаются незамедлительной блокировке, резюмировал блогер.