Экстрасенс Ласка назвала Ефремова "двоечником" по программе судьбы

Осужденный Михаил Ефремов в настоящее время исполняет худшие сценарии своей судьбы, заявила экстрасенс Арина Ласка.

Актер является долгожителем по программе судьбы, заявила собеседница Nation News. Однако Ефремов уклонился от маршрута, "скатившись на двойки", отметила Ласка. Физическое состояние артиста оставляет желать лучшего, но у артиста есть шанс исправить ситуацию.

"Ресурс его практически исчерпан", — считает экстрасенс.

Михаилу Ефремов понадобится время, чтобы восстановиться как духовно, так и физически, резюмировала Ласка.