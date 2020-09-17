Эксперты оценили вероятность нового сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+

Пересмотра условий соглашений ОПЕК+ на встрече министерского мониторингового комитета альянса 17 сентября не будет, считают эксперты. По их мнению, текущая ситуация на рынке не исключает дополнительных сокращений нефтедобычи.

С момента прошлого заседания комитета ситуация на рынке ухудшилась. Если тогда котировки нефти находились в районе 45 долларов за баррель сорта Brent, то в начале сентября они опустились ниже 40 долларов за бочку.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что ситуация с точки зрения баланса на нефтяном рынке и возможных рисков в будущем существенно не изменилась. По его словам, сегодня нет оснований для пересмотра параметров соглашения ОПЕК+.

"О росте добычи сейчас говорить не приходится, а сокращать еще больше не готовы ни Россия, ни Саудовская Аравия", — отметил эксперт.

Он добавил, что крупные нефтедобытчики, скорее всего, не рассчитывают на цены значительно выше 40 долларов за баррель. Более того, даже котировки выше 35 долларов вполне соответствуют ожиданиям, которые были весной, просто летом цена сырья оказалась выше, чем предполагалось, передает News.ru.

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов подчеркнул, что представители ОПЕК+ на ближайшем заседании могут принять решение о более жестком контроле за дисциплиной участников сделки.

По мнению портфельного управляющего QBF Турала Гадирли, текущие цены на нефть не устраивают ни Москву, ни Эр-Рияд. Он напомнил, что бюджет Саудовской Аравии на 2020 год сверстан при стоимости нефти в 80 долларов за баррель.

Соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи с 1 мая на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа квота для участников сделки уменьшилась до 7,7 млн баррелей, а с января 2021 года предполагается сокращать добычу до 5,8 млн баррелей в сутки.

По данным на конец августа, альянс ОПЕК+ выполнил сделку на 97%. Россия исполнила свои обязательства на 98%, а Саудовская Аравия — на 103%.