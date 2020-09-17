Эпопея с отравлением блогера Алексея Навального "неким химическим веществом" стала едва ли не главной темой международной повестки, написал руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Запад, гонимый желанием дискредитировать Россию на мировом уровне, рассекретил собственные наработки в области создания нервно-паралитических веществ. Заключения об "отравлении" Алексея Навального выдали закрытые лаборатории, занимающиеся обслуживанием вооруженных сил и спецслужб стран НАТО, передает Федеральное агентство новостей.

На Западе уверяют, что Алексей Навальный отравился очень опасным ядом мгновенного действия. Принял он его, опять же, по версии Запада, то ли за десять, то ли за три часа до проявления симптомов отравления. И хотя яд крайне опасен для человека, Навальный чудесным образом выжил.

"Около 60 различных тестов и исследований его биопроб отравление не показали — что же это за мимикрирующее вещество такое? Бутылку, в которой мог содержаться яд, изымают сотрудники штаба Навального и вывозят в Германию — мало того, что без врачей и следователей, так еще и без каких-либо последствий для себя! Ведь вещество из группы "Новичок" очень опасно для живого существа — убиенный кот Скрипалей не даст соврать", - подчеркнул Комиссар Яррик.

Любопытно то, что приснопамятную бутылку вывозила и передавала немецким властям британская подданная Мария Певчих. Информация о ней окутана тайной: эту сотрудницу штаба Навального никто не знает, хотя она сопровождала блогера повсюду и точно должна была стать медийной персоной, как другие приближенные Навального.

После всей этой истории Певчих просто растворилась в пространстве. Что вызывает массу вопросов, в том числе неудобных для Запада.

Комиссар Яррик высказал два возможных объяснения инцидента с Навальным. Либо сам блогер способен превратить воду в яд (или наоборот), после чего воскреснуть из мертвых, либо кто-то сочиняет сценарий "отравления" на ходу.

Особое внимание Комиссар Яррик уделил лабораториям, которые занимались анализами Навального. О том, что блогер отравился "нового типа нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", первой заявила лаборатория бундесвера. Следом ту же версию выдало Министерство вооруженных сил Франции. Заключительный аккорд озвучила лаборатория Шведского института оборонных исследований.

Все анализы тут же оказались в ОЗХО, ранее дискредитировавшей себя обвинениями в адрес сирийских властей в применении химического оружия. Факты были откровенно и наспех подтасованы, о чем практически сразу стало известно.

Получается, что анализами Навального занимались лаборатории, связанные с военными разработками стран-членов НАТО.

ОЗХО утверждает, что Навального травили химическим оружием. Однако ни название вещества, ни страна производства не озвучивается.

"Важно отметить, что такие вещества — "Новички" и им подобные — не производятся в России. А первые появления сообщений о таком нервно-паралитическом яде отсылают нас к конкретным событиям — то есть к отравлению Сергея Скрипаля. Тогда британские военные, разведчики, СМИ и премьер-министр Тереза Мэй собственной персоной вывели тему "Новичка" на первый план — притом что такого вещества не существует в реальности", - отмечает Комиссар Яррик.

Термин "Новичок", указывающийся латинскими буквами, нарочно использовался западными СМИ со ссылкой на эмигрировавшего в США советского химика Вила Мирзаянова. Ученый в 2008 году выпустил книгу, в которой, как он сам утверждал, раскрыл формулы некоторых "Новичков". Однако в ОЗХО о веществе ничего не знали в течение десяти лет.

Только в 2018 году общественность уверили в том, что Скрипаль стал жертвой отравления именно "Новичком", а Россия якобы имеет к инциденту самое непосредственное отношение.

"И ведь никому невдомек, что формулы и наработки химика Мирзаянова находятся в свободном доступе на Западе!", - напоминает Комиссар Яррик.

Министерство обороны РФ в свете истории с отравлением Скрипаля сообщало, что в 1998 году химическая формула и масс-спектр вещества A-234 были обнаружены российскими специалистами в Национальном институте стандартов и технологии (NIST) США. Такая же формула с незначительными изменениями есть и в базе британского Королевского химического общества. А значит, и США, и Великобритания уже много лет работают над созданием боевых отравляющих веществ.

Россию же просто попытались "назначить крайней", для убедительности вбросив в СМИ термин Novichok.