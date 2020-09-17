Медики выявили коронавирус у главы Пермского края Махонина

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину подтвердили диагноз "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы края.

Махонин был госпитализирован после проведения первого теста на наличие коронавируса, чтобы сократить риск распространения инфекции. По словам представителей краевой администрации, диагноз подтвердили специалисты референс-лаборатории Роспотребнадзора Сейчас губернатор находится под медицинским наблюдением и проходит предписанное лечение.