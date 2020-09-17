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18:05   17 Сентября 2020
Общество

Медики выявили коронавирус у главы Пермского края Махонина

Медики выявили коронавирус у главы Пермского края Махонина

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину подтвердили диагноз "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы края.

Махонин был госпитализирован после проведения первого теста на наличие коронавируса, чтобы сократить риск распространения инфекции. По словам представителей краевой администрации, диагноз подтвердили специалисты референс-лаборатории Роспотребнадзора Сейчас губернатор находится под медицинским наблюдением и проходит предписанное лечение.

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Автор: Илья Романович
#пермь #коронавирус #махонин

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