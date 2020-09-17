Новый бойфренд Екатерины Варнавы подхватил коронавирус

Актер и режиссер Александр Молочников рассказал в своем Instagram-аккаунте, что подхватил коронавирус. Теперь его подозревают в заражении гостей фестиваля "Кинотавр", который он посетил с Екатериной Варнавой.

На "Кинотавре" в Сочи артист представил свою картину "Скажи ей". В ходе фестиваля Молочников контактировал со множеством звезд, поэтому его заподозрили в распространении инфекции. В опубликованном заявлении режиссера сказано, что первый сданный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, из-за чего он решил не откладывать поход на премьеру своего фильма.

"Простите все, с кем контактировал. На "Кинотавре" в день показа "Скажи ей" сделал тест, он был отрицательный, поэтому я позволил себе пойти на нашу премьеру", — объяснил артист в Instagram, однако позднее пост был удален.

В связи с подтвержденным впоследствии COVID-19 показ спектакля Молочникова "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной будет перенесен. Несколько артистов, которые в нем играют, также подхватили вирус, добавил возлюбленный Екатерины Варнавы.