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17:49   17 Сентября 2020
Общество

Ученые выяснили влияние вакцины от коронавируса на репродуктивность

Ученые выяснили влияние вакцины от коронавируса на репродуктивность

Вакцина против коронавирусной инфекции, созданная в центре "Вектор", не оказывает влияния на способность размножаться. Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа в учреждении Александр Рыжиков.

Данные были получены за счет исследования пептидных вакцин. В их основе лежит платформа, схожая с российской вакциной. Исследования на животных доказали, что препарат не оказывает негативного влияния на репродуктивность. Созданная "Вектором" вакцина прошла проверку на безопасность в ходе доклинических и первой фазы клинических испытаний, сообщает ТАСС.

Вакцина против коронавирусной инфекции не может сформировать пожизненный иммунитет. Прививаться повторно нужно будет примерно через год или два, сообщает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#здоровье #вакцина #вектор #коронавирус #репродуктивность

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