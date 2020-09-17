Санкции США, Навальный и «Северный Поток — 2» в баснях Крылова

Блогера Алексея Навального используют как инструмент борьбы с Россией и реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом на пресс-конференции в Национальной Службе Новостей рассказал профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма.

«Его будущее незавидно», — добавил эксперт.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев подчеркнул, что магистральный газопровод из России в Германию построен на 95%.

«Вложены многие миллиарды евро европейскими компаниями, — отметил нерациональность остановки строительства Танкаев, — Фактически, блокируя "Северный поток — 2", Соединенные Штаты замораживают гигантские средства европейских компаний и бьют по экономике Европейского Союза. Причем очень сильно».

По мнению специалистов, источников дешевого газа для Европы нет. Польский вариант использования трубы Baltic Pipe Танкаев считает лукавством «курам на смех». Базой для этой трубы является Норвегия, которая рассчитывала найти большие запасы в Баренцевом море, но поиски результатов не принесли. Европа способна обеспечивать себя 10 млрд кубометров газа в год, но на фоне мощностей «Северного потока — 2» в 55 млрд кубометров это не очень привлекательная перспектива.

«Сырьевая база газовой промышленности России является самой мощной в мире, — напоминает спикер. — 70% всех перспективных ресурсов нефти и газа на планете Земля находятся на территории Российской Федерации».

Советник председателя совета Союза нефтегазопромышленников России считает, что любые американские санкции говорят о недобросовестной конкуренции со стороны Штатов и обусловлены только внешнеполитической активностью нашей страны. А возможное отравление блогера Алексея Навального — лишь предлог для новой волны мер воздействия на российских партнеров.

При этом в США в данный момент есть минимум три законопроекта, которые предполагают расширить список антироссийских санкций. В них есть положения, которые касаются не просто достройки газопровода (которой сейчас и так в одиночку занимаются четыре российских судна), но и его обслуживания, страхования и сертификации.

«Ситуация с этими санкциями давным давно описана в басне Крылова, — проводит неожиданные аналогии Рустам Танкаев. — Там есть такие слова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Примерно по таким же основаниям и вводятся санкции со стороны Соединенных Штатов».

Танкаев убежден, что американцев раздражают успехи Роснефти в отношениях с курдами, добывающими нефть в Ираке, выход России на китайский рынок, сотрудничество с Венесуэлой. Они ничего подобного сделать не могут, считает инженер-геофизик.

В ближайшие десятилетия, по словам эксперта, «мы займем ведущее положение на мировом энергетическом рынке». Кроме того, Рустам Танкаев акцентирует внимание на том, что любые санкции США, разрушая мировую кооперацию, в конечном счете по ним же и ударяют.