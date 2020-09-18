РЖД намерена завлекать российского туриста в регионы вкусной едой

То, что пандемия положительно сказалась на внутреннем туризме, не отметил только ленивый. Компания «РЖД-Тур» (входит в состав ОАО РЖД) фиксирует рост интереса россиян к регионам страны. Самым популярным направлением лета-2020, по словам директора компании Олега Каверина, стала Рускеала. Смотреть на карельскую природу поехали те, кто обычно выбирал недоступные нынче зарубежные пляжи.

«Желание поехать, желание отдохнуть взяло свое», — объяснил Каверин корреспонденту «Политики Сегодня».

Директор «РЖД-Тур» подписал соглашение о взаимодействии с правительством Новгородской области, открыв жителям Москвы еще одну возможность ярко провести выходные. Каждую пятницу, начиная с 18 сентября, москвичи смогут путешествовать в один из древнейших городов страны продуманным туром: билеты туда-обратно, питание, трансфер в городе, экскурсии и интерактивные программы в стоимость (от 6100 рублей) уже включены. Учащимся и дошкольникам, как полагается, скидки.

«Запускаем направление ради наших туристов, которые должны знать страну, — рассказывает Олег Каверин. — Новгородская область — уникальная локация, сюда грех не приехать».

Главной причиной посетить город предприниматель называет фолк-рок мюзикл «Садко», для которого в Великом Новгороде специально построили уличный театр. Старинный Новгородский Кремль с памятниками и храмами, древний Свято-Юрьев мужской монастырь Каверин считает «приложением» к этому уникальному шоу по мотивам средневековой былины.

«Молодые люди очень быстро устают от истории. Полтора часа на неё им вполне достаточно», — убежден бизнесмен.

По его словам, упор в организации туров следует делать на активностях и знакомстве с местной кухней. Каверин уверен, что эмоции туристы получают не только с помощью глаз, но и с помощью вкусовых рецепторов.

Первые москвичи, купившие «Путешествие во времени: Великий Новгород», приедут в столицу российской государственности уже 19 сентября. Из-за ажиотажа к регулярному поезду даже пришлось цеплять несколько дополнительных вагонов.

Ранее «РЖД-Тур» уже сотрудничал с правительством Новгородской области, организовывая семейные путешествия работникам компании, отмечающим свадебные юбилеи. Помимо знакомства с Великим Новгородом в компании советуют россиянам туры выходного дня в Тверь, Переславль-Залесский, Казань и Псков. Кроме того, холдинг предлагает путешествия по Транссибирской магистрали и Северу России продолжительностью около двух недель, а также экскурсионные паровозные ретротуры, семейные новогодние путешествия и детский туризм.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и их семей сотрудники РЖД проводят мероприятия в «Поездах Памяти», где персонал и аниматоры одеты в костюмы эпохи 40-х годов.