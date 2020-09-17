The Trumpet: союз России и Китая станет разрушительной силой против США

Рост экономического сотрудничества между Россией и Китаем — предвестник роста военного сотрудничества. Поэтому так важно наблюдать за развитием союза двух держав, который в дальнейшем может привести к появлению разрушительной силы. С ней не в состоянии будут справиться даже США.

Russia and China will hold joint military exercises in southern Russia, the Russian Defense Ministry announced on September 10. An increase in economic cooperation between Russia and China is a harbinger for growing military cooperation.https://t.co/FBoYw96eV1 — theTrumpet.com (@theTrumpet_com) September 17, 2020

Такое мнение высказал американский журналист издания The Trumpet Руфаро Маньепа в статье «Куда ведет экономическое партнерство России и Китая?».

Неделю назад Министерство обороны РФ сообщило, что Москва и Пекин проведут совместные военные учения на юге России. Помимо Китая в учениях также примут участие Армения, Пакистан, Белоруссия и другие.

Речь идет о масштабных стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Как рассказал на брифинге для представителей военно-дипломатического корпуса замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, учения пройдут с 21 по 26 сентября. В общей сложности для участия планируется привлечь около 80 тысяч человек, а также до 250 танков, 450 единиц бронетехники и 200 единиц ствольной и реактивной артиллерии. Учения будут носить исключительно оборонительный характер.

«Численность привлекаемых войск, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, минометов, РСЗО, количество планируемых самолетовылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом», — подчеркнул Фомин.

Обозреватель американского издания напомнил, что историческое столкновение Советского Союза и Китая произошло из-за дебатов по поводу распространения коммунизма по всему миру. В период Холодной войны Китай выступал против теплого отношения к Западу, воспринимаемого СССР. Этому способствовала политика взаимного гарантированного уничтожения, согласно которой применение оружия массового поражения двумя противоборствующими сторонами приведет к полному их уничтожению. При этом Китай был убежден, что капитализм и коммунизм не могут сосуществовать мирно.

Несмотря на то, что отношения между Западом и СССР со временем ухудшились, холодная конфронтация между Россией и Китаем никуда не исчезла. Основные подозрения касались географического вопроса. Две державы делят более 2600 миль сухопутной границы, и у каждой есть свои амбициозные планы, продолжает автор статьи. Так, в 1969 году Россия разделила общую границу на 30 советских дивизий. Китай также не заставил себя ждать, организовав 59 собственных.

Значительные изменения во взаимоотношениях двух государств произошли в 2014 году после присоединения полуострова Крыма в состав РФ. Тогда была замечена практически единоличная поддержка со стороны Китая. Если США и Евросоюз попытались «наказать» Москву за такой шаг, то Китай, напротив, согласился на поставки газа на сумму 400 млрд долларов.

«Газопровод "Сила Сибири" стоимостью 55 миллиардов долларов между Россией и Китаем, введенный в эксплуатацию в 2019 году, считался предвестником новой эры сотрудничества между двумя державами», — выразил мнение обозреватель The Trumpet.

Кроме того, американский журналист привел слова бывшего аналитика ЦРУ по энергетике Эрики Даунс, которая заметила, что Китай и Россия, объединив свои усилия, дали понять, что глобальному порядку под руководством США существует альтернатива.

Сейчас «Сила Сибири» поставляет природный газ в размере 12 млн кубометров в сутки. Более того, Россия и Китай работают над вторым трубопроводом, который, по словам Алексея Миллера из российской энергетической компании «Газпром», значительно облегчит расширение газовой инфраструктуры по всей Восточной Сибири.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале проектно-изыскательских работ в Монголии по строительству газопровода «Сила Сибири-2».https://t.co/WrijNQWw4Y — Znak.com (@znak_com) September 16, 2020

«Менее чем за десятилетие мир наблюдал очень значительный рост торговых отношений, и Россия сейчас рассматривает Китай как огромный рынок сбыта своих материалов и товаров», — приводит The Trumpet слова Артема Лукина из Дальневосточного федерального университета.

Между тем, некоторый разлад между Россией и Китаем все еще наблюдается. Так, развитие последнего в Сибирь не может не беспокоить и рассматривается как угроза. А Россия, в свою очередь, поставляет двум соперникам Китая — Вьетнаму и Индии — современное оружие.

Впрочем, торговые сделки на этом не заканчиваются. Отмечается, что с 2018 года торговые отношения между двумя государствами не опускались ниже отметки в 100 млрд долларов. Кроме того, обе страны активно воюют против доллара, как замечает то же издание.

Руфаро Маньепа предположил, что две мировые державы в будущем объединятся в мощный военный блок и станут соперничать с «величайшей сверхдержавой на Земле», несмотря на прошлые трения. Так, Западу остается лишь наблюдать за ростом сотрудничества, поскольку, заключает автор статьи, гегемонии США существовать осталось недолго.

Сегодня, 17 сентября, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай — главные стратегические соперники США. Об этом он сообщил во время выступления в американском центре Rand Corporation.

Как он отметил, обе страны не только модернизируют свои вооруженные силы, но и расширяют возможности в космической сфере и киберпространстве.

«Соединенные Штаты и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это», — добавил глава Пентагона.

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, в свою очередь, сказал, что в современную эпоху глобальной турбулентности и перемен отношения Китая и России приобретают особое значение.

«В настоящее время международное сообщество переживает историческое испытание многосторонностью и односторонностью, сотрудничеством и конфронтацией. Отдельные страны в одностороннем порядке ведут своевольную травлю других, самовольно вмешиваются во внутренние дела государств, пытаются сдерживать и оказывать давление на Китай и Россию, а также наносят вред стабильности и безопасности в прилегающих к ним регионах», — подчеркнул он.

Кроме того, Ван И добавил, что сплоченность двух государств «подобна скале», а их дружба «несокрушима».