The Trumpet: союз России и Китая станет разрушительной силой против США

Рост экономического сотрудничества между Россией и Китаем — предвестник роста военного сотрудничества. Поэтому так важно наблюдать за развитием союза двух держав, который в дальнейшем может привести к появлению разрушительной силы. С ней не в состоянии будут справиться даже США.

Russia and China will hold joint military exercises in southern Russia, the Russian Defense Ministry announced on September 10. An increase in economic cooperation between Russia and China is a harbinger for growing military cooperation.https://t.co/FBoYw96eV1