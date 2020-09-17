Американская модель обвинила Трампа в домогательствах

Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, сообщила британская газета Guardian.

Экс-модель дала интервью газете, где сообщила о том, что Трамп приставал к ней в 1997 году. Тогда Доррис было 24 года, а будущему президенту — 51. Эми Доррис утверждает, что Трамп трогал ее и держал так, что она не могла вырваться. Модель сравнила его с осьминогом и констатировала, что еще несколько человек говорили подобное.

Актриса предоставила изданию фотографии и билеты с чемпионата США по теннису в Нью-Йорке, где присутствовал Трамп. Доррис собиралась публично рассказать о домогательствах, но боялась, что это навредит ее семье, сообщает РИА Новости.