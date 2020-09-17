Пример диалога российской власти и общества станет полезен для Белоруссии

Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко может пригодиться опыт российских властей в борьбе с незаконными митингами. Протесты нанесли ущерб городскому благоустройству Минска на сумму уже свыше 750 тысяч белорусских рублей.

В прошлые выходные по всей Белоруссии вновь прошла волна незаконных демонстраций. Митингующие выступают против действующего президента страны Александра Лукашенко. Правоохранительными органами Белоруссии было задержано около 100 демонстрантов. Белорусы, принимающие участие в шествиях, наносят вред благоустройству страны.

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов высказал свое мнение на этот счет. По его мнению, в России существует крепкий контакт между обществом и властями. Решение всех вопросов по примеру РФ диалогом, а не силой, политолог предложил применить и в Белоруссии.

"У нас сейчас существует большое количество специальных организаций, которые в состоянии снять скопившееся напряжение между властью и обычным гражданами. В Белоруссии, к сожалению, подобная связь развита слабо", — добавил Иванов в разговоре с "НьюИнформ".

По словам эксперта, Россия сейчас надежно защищена от событий, происходящих в соседней Белоруссии. Для этого принимаются все необходимые меры, ведется эффективная работа правоохранительных систем по предотвращению незаконных действий.